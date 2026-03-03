Когда подарки могут облагаться страховыми взносами, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минтруда.



В преддверии 8 Марта многие работодатели закупают подарки для своих сотрудниц. Иногда на них необходимо начислять страховые взносы, все зависит от вида подарка. Если он не связан с трудовыми достижениями, то не облагается взносами в пределах установленных лимитов.

Также в Министерстве привели несколько конкретных примеров. Если подарок — исключительно живые цветы (букеты, цветочные композиции), их стоимость не признается объектом для начисления обязательных страховых взносов. Это касается любых сумм — лимита нет. Такие расходы относятся к социально-бытовым и не считаются выплатами за труд на основании подпункта 9.3 пункта 9 перечня №115.

Если женщина получает от организации подарок в денежной или натуральной форме (не цветы), и это не вознаграждение за работу, вступают в силу лимиты на 2026 год. По основному месту работы не облагается взносами сумма до 3910 бел. руб. включительно. По совместительству — до 259 бел. руб. Это происходит на основании пункта 13 перечня №115. Все, что превышает указанные суммы, облагается взносами на общих основаниях.