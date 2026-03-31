В Беларуси объявлен республиканский конкурс для назначения стипендий Президента талантливым молодым ученым на 2027 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Для участия в конкурсе выдвигаются кандидатуры достигших наилучших результатов в научной, научно-технической, инновационной деятельности докторов наук в возрасте до 45 лет, кандидатов наук — до 35 лет, ученых без степени — до 30 лет (по состоянию на 1 января 2026 года). При выдвижении кандидатур молодых ученых для участия в конкурсе учитываются их достижения в приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие Беларуси.

Документы соискателей, оформленные в соответствии с установленными правилами, представляются в НАН. До 20 мая 2026 года электронная версия заявочных материалов направляется на адрес olga@presidium.bas-net.by для предварительного ознакомления и устранения замечаний. Затем до 1 июня 2026 года документы, подписанные руководителем организации и оформленные в папку-скоросшиватель, направляются в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси по адресу: Минск, пр.Независимости, 66, каб. 317.

Подробнее с информацией о конкурсе и рекомендациями по оформлению документов можно ознакомиться на сайте НАН.