Нерест – это одно из наиболее важных звеньев в жизненном цикле рыбы. Большинство видов рыб, обитающих в водоемах и водотоках Беларуси, относится к весенне-нерестующим. В этот период необходимы дополнительные охранные мероприятия, обеспечивающие рыбе возможность дать многочисленное и жизнестойкое потомство.

Весной первой под действие запретных мер, предусмотренных Правилами любительского рыболовства и Правилами ведения рыболовного хозяйства подпадает щука, любительский и промысловый лов которой в Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской областях запрещен с 1 марта по 15 апреля, а в Витебской области запрет действует с 9 марта по 23 апреля.

В соответствии с Правилами с 20 марта по 18 мая в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Гродненской, Минской, Могилевской областей, с 10 апреля по 8 июня в рыболовных угодьях Витебской области любительское рыболовство разрешается только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность.

Рыболовам разрешается использование подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

Любительское рыболовство с использованием других орудий лова, а также промысловый лов в этот период строго запрещены. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность по статье 16.25 КоАП Республики Беларусь. Штраф для граждан может составить от 10 до 30 базовых величин.

Кроме того, за незаконный вылов рыбы в период запрета предусмотрено возмещение вреда окружающей среде в тройном размере за каждую изъятую особь. В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин наступает уголовная ответственность.

В период нереста также запрещено использование судов на водоемах и водотоках. Исключение составляют случаи, когда суда используются для хозяйственных, транспортных, спортивных или туристических целей, но только при наличии специального разрешения, выданного районным или городским исполнительным комитетом. Нарушение этого правила влечет штраф до 10 базовых величин для физических лиц и до 50 базовых величин для юридических лиц.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону «горячей линии» Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖ и РМ