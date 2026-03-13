МЧС продолжает непрерывный мониторинг гидрологической обстановки. Спасатели находятся в постоянной готовности к реагированию на негативные последствия паводкового сезона.

По оперативным данным, в текущем году зафиксированы подтопления паводковыми и талыми водами в 4 областях и 16 районах. В зону воздействия попали 18 жилых домов, 8 подвалов, 44 подворья и 11 хозпостроек.

На данный момент в 2 областях в 3 районах остаются подтопленными паводковыми и талыми водами 2 частных подворья, 2 хозяйственные постройки и 1 участок автомобильной дороги.

По данным Белгидромета, на большинстве рек (бассейны Западной Двины, Днепра, Сожа, Березины, Припяти) сохраняется ледостав с полыньями и разводьями. Наблюдается вода на льду. Ледоход зафиксирован на Припяти (участок Черничи – Мозырь) и Березине (г. Борисов).

Выход на лед водохранилищ и озер категорически запрещен и представляет угрозу для жизни.

В ближайшие дни ожидается дальнейший рост уровней воды. На реке Бобр (д. Куты) прогнозируется превышение отметки выхода воды на пойму. Процессы таяния и разрушения льда продолжатся.

Для предотвращения ущерба имуществу населению на потенциально подтапливаемых территориях необходимо:

— очистить придомовую территорию от снега и льда.

— обеспечить проходимость дренажных и сточных канав.

— подготовить водоотводные борозды.

— ценные вещи и продукты питания перенести на верхние ярусы строений.

По вопросам откачки воды с подворий и из подвалов (при отсутствии угрозы жизни) следует обращаться в коммунальные службы по единому номеру 115.

МЧС Беларуси