Определены размеры материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановление правительства подготовлено во исполнение пункта 3 указа Президента от 21 июля 2021 года №281 «О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы».

Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 4 по 8 мая 2026 года. 5 тыс. бел. руб. выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.

2,5 тыс. бел. руб. — лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны; работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

1,5 тыс. бел. руб. выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям — инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством); бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.

На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено направить 10,6 млн бел. руб.