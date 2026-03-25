В Беларуси активно реализуется программа по возведению в 2026 году более 500 профилакториев с целью повышения сохранности молодняка КРС. Одними из первых в районе к их строительству приступили в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

Стоит сказать, что на МТФ «Неговка» три профилактория построили еще в 2024-2025 годах, четвертый появился в нынешнем. Сейчас на территории молочно-товарной фермы возводят уже пятый по счету. По проекту в нем смогут находиться до 75 телят, отметил директор сельхозпредприятия Сергей Дрозд. Все работы выполняются силами строительной бригады, которую возглавляет Максим Лапицкий.

– В бригаде опытные и ответственные работники. Не сомневаюсь, что поставленную задачу – построить профилакторий до 1 сентября – они выполнят, – уверен Сергей Александрович. – Уже залито бетонное основание, установлены металлические опоры. Далее по плану – кровельные работы.

На объекте были заняты четыре человека: Мохаммед Эльшими и Дмитрий Ганжуров красили опоры, Александр Рапинчук занимался сваркой металлических деталей, а Денис Лаврентиков выполнял работы на высоте.

– Думаю, что объект сдадим раньше запланированного срока. Мы не испытываем недостатка в строительных материалах, да и в бригаде все взаимозаменяемы. Простои исключены, – поделился Денис Лаврентиков.

Одним из наиболее опытных работников является Мохаммед Эльшими. Уроженец Египта уже 13 лет живет в Неговке, трудится в «Юбилейном-Агро», имеет свой дом. К слову, на приусадебном участке он выращивает огурцы, помидоры и другие овощи. Конечно, по своей родине скучает, но нисколько не жалеет, что остался в мирной и спокойной Беларуси.

– Меня здесь все устраивает. Ко мне хорошо относятся и руководство сельхозпредприятия, и коллеги. Остается только плодотворно работать, – говорит Мохаммед. – В свободное время занимаюсь уходом за огородом и ремонтом в доме.

Его коллега Александр Рапинчук по образованию программист. Но молодого человека всегда тянуло делать что-то собственными руками, поэтому и принял решение работать в строительной бригаде. Сварить конструкции, обработать что-либо для него не составляет труда. «Мой выбор был осознанным. Родом я из этих мест. К тому же в сельхозпредприятии экономистом работает моя мама. Возможно, продолжу трудовую династию», – улыбается Александр.

Ветковчанин Дмитрий Ганжуров около года назад переехал в Неговку вместе с матерью. Она устроилась в хозяйство оператором машинного доения, а Дмитрий нашел себя в строительстве. Несмотря на молодость, парень демонстрирует желание работать и смело обращается к старшим коллегам за советом.

Хорошо трудится в стройбригаде и Денис Лаврентиков. По словам заместителя директора по идеологической работе Натальи Лутченко, уроженец Буды Люшевской к любому делу подходит ответственно.

Евгений Коновалов

Фото автора