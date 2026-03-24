Плательщики налога на профессиональный доход активно пользуются правом добровольной доплаты взносов в ФСЗН.

Налог на профессиональный доход уже включает взносы в бюджет ФСЗН (60% от суммы налога). Но если ваш доход невелик, этих отчислений может оказаться недостаточно, чтобы календарный год был засчитан в страховой стаж. Для полного зачета года сумма взносов должна составлять не менее 29% от минимальной заработной платы за каждый месяц.

Сумма доплаты рассчитывается автоматически: это разница между минимально необходимым размером взносов и той частью, которая уже уплачена в составе налога.

Узнать размер доплаты можно тремя способами:

В Личном кабинете застрахованного лица на портале ФСЗН.

В мобильном приложении «ФСЗН» в разделе «Предпринимательская и иная деятельность».

В системе «Расчёт (ЕРИП)».

Последний день для добровольной уплаты взносов за 2025 год — 31 марта.