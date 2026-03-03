В Национальном агентстве по туризму в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке дали рекомендации белорусам, находящимся в регионе в туристических целях.

«Оставайтесь в безопасном месте»

«Оставайтесь в гостинице или ином укрытии. Не покидайте помещение без крайней необходимости», — советуют в агентстве.

Также белорусам рекомендуют:

неукоснительно соблюдать требования местных властей и администрации отеля;

избегать массовых скоплений людей, районов боевых действий и стратегических объектов;

не проводить съемку ударов, взрывов и их последствий — это может создать угрозу безопасности;

поддерживать постоянную связь с родственниками и близкими, сообщая о местонахождении и состоянии;

следить за официальными сообщениями местных властей и не распространять непроверенную информацию.

Как связаться с консульством

Если есть малейшие угрозы или вопросы, необходимо сразу обратиться в консульское учреждение Беларуси в стране пребывания. Для этого действуют телефоны экстренной связи:

Посольство Беларуси в Иране: +98 21 2275 22 29, +98 912 215 29 35

+98 21 2275 22 29, +98 912 215 29 35 Посольство Беларуси в Израиле: +972 3 523 12 59, +972 50 521 48 19

+972 3 523 12 59, +972 50 521 48 19 Посольство Беларуси в Катаре: +974 50 21 53 58, +974 44 69 09 89

+974 50 21 53 58, +974 44 69 09 89 Генеральное консульство Беларуси в Дубае: +971 54 212 03 60

+971 54 212 03 60 Горячая линия МИД Беларуси по консульским вопросам: +375 17 379 27 75

«Мы оказываем необходимое содействие»

Консульские службы загранучреждений Беларуси помогают гражданам, оказавшимся в зоне эскалации конфликта.

«Поступают звонки наших граждан. Никакой паники совершенно нет, просто мы информируем наших граждан и рекомендуем им находиться в средствах размещения, избегать пребывания в правительственных кварталах либо в местах, где есть военные объекты, — сказал руководитель Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. — Мы уже установили приблизительное количество наших граждан. Например, в Дохе находится 186 наших туристов, ожидающих возвращения. Временный уполномоченный в Катаре провел с ними встречу, люди спокойно ждут разрешения данной ситуации. Также прорабатывается вопрос их эвакуации с помощью Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Но пока этот вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события»

Сколько белорусских туристов отдыхают на Ближнем Востоке

По данным Национального агентства по туризму, в регионе Ближнего Востока свой отпуск проводят более 3 тыс. белорусов, которые купили путевки через турагентства: в ОАЭ — свыше 2,5 тыс., Омане — 319, Катаре — около 200.

«С момента закрытия воздушного пространства некоторыми странами Персидского залива нами была установлена обратная связь со всеми нашими дипломатическими представительствами. Также мы переговорили с операторами для установления точного количества наших граждан и в Катаре, и в ОАЭ, также в Омане, чтобы понимать, о каком количестве идет речь», — отметил Кирилл Машарский.

mlyn.by