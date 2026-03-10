Буда-Кошелевская районная организация республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» напоминает, что весенний лед становится рыхлым и непрочным даже при значительной толщине.

В связи с установившимся потеплением безопасность выхода на лед становится особенно опасным. Сотрудники ОСВОД настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от прогулок и рыбалки на водоемах, так как выход на лед при толщине менее семи сантиметров, а также в период его становления и разрушения, категорически запрещен согласно постановлению правительства №543 об охране жизни людей на водах.

Как распознать опасный лед? Цвет имеет значение: прочным считается лед синеватого оттенка. Белый, желтоватый или матовый лед гораздо менее надежен и разрушается быстрее.

Температурный режим: если температура воздуха держится выше нуля несколько дней подряд, толщина льда может сократиться на 25-30%. Меры предосторожности: Ни в коем случае не выходите на лед вместе с детьми;

Рыболовам рекомендуется использовать спасательные жилеты подходящего размера и иметь при себе ледовые штыри (зацепы) в случае провала под лед;

Напоминаем, что выход на лед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещен.