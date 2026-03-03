Персональная выставка «Чувствуя сердцем» талантливой жительницы района Марины Бондаренко, приуроченная к Году белорусской женщины, открылась в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко. На ней представлены творческие работы нашей землячки.

На мероприятии присутствовали представители РУП «Белоруснефть-Особино» и жители райцентра.



Марина Ивановна родилась в аг. Коммунар в многодетной семье, а любовь к творчеству ей привила мама Зоя Петровна. Все началось с изготовления изделий из бисера и бантиков для волос. Сегодня наша героиня создает фигуры из полимерной глины, пеноплекса, фоамирана, а в планах научиться делать игрушки из ваты.

К слову, для участия родного предприятия в конкурсе некоторые работы Марина Бондаренко изготавливала четверо суток подряд.

Музыкальный подарок гостям мероприятия подарил Дмитрий Павлюков.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора