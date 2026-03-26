При выполнении сельскохозяйственных, строительно-монтажных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов, а также на металлических трубопроводах могут находиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической индукцией.

Особенно опасно соприкосновение машины непосредственно с проводом воздушной линии. Это возможно при работе машины под линиями электропередачи или при приближении машины на недопустимо близкое расстояние к проводу, а также при обрыве провода и его падении на машину, наезде машины на оборванный провод.

Охранная зона воздушных линий электропередачи определяется в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

Для линий напряжением:

до 1000 В – 2 м;

до 20 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

220 кВ – 25 м;

330 кВ – 30 м.

на подземных кабельных линиях электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 №794.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

В охранных зонах линий электропередачи запрещается:

перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс КЛ и информационные знаки ВЛ;

совершать в охранных зонах ВЛ напряжением 330 кВ и выше остановки и стоянки всех видов транспортных средств, самоходных машин (кроме железнодорожного транспорта);

самовольно устанавливать проволочные и металлические ограждения;

подниматься самовольно на опоры ВЛ;

осуществлять передвижения, работу сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов с поднятыми стрелами (устройствами, приспособлениями), поднятыми кузовами, проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин, механизмов и выступающих частей оборудования высотой более 4 метров , влекущих приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) ВЛ;

находиться в охранных зонах ВЛ во время опасных стихийных природных явлений, включая грозы;

выполнять работы по поливу сельскохозяйственных культур при высоте струи воды свыше 3 метров;

приближаться работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физическим лицам на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) ВЛ, в том числе с применяемыми ими инструментом и приспособлениями при производстве работ либо осуществлении иной деятельности.

При падении провода ВЛ на машину водитель должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее и сообщить о случившемся в структурное подразделение Электрических сетей.

В случае отсутствия такой возможности наблюдающий должен сообщить о случившемся в структурное подразделение Электрических сетей и до прибытия аварийной бригады ни водитель, ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий. Приближаться к такой машине на расстояние менее (ближе) 20 м запрещается;

При работе машины без наблюдающего водитель должен сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшей машины, который, оценив обстоятельства, должен сообщить о случившемся в структурное подразделение Электрических сетей;

Если в результате падения провода или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее можно только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах или мелкими шажками, не отрывая ног от земли, проделав, таким образом, путь от машины на расстояние 20 м.

Требования к сельскохозяйственным машинам и механизмам при их работе в охранной зоне ВЛ:

машины и механизмы, используемые для работы в охранной зоне ВЛ 330 кВ, как правило, должны иметь металлическую остекленную кабину для водителя, а для обслуживающего персонала – защитный козырек;

машины с неметаллической кабиной допускаются к работе при условии наложения на крышу кабины металлической сетки с ячейками размером не более 50х50 мм, соединенной с металлическим корпусом машины не менее чем в четырех точках (по углам).

На каждой высокогабаритной машине, предназначенной для работы в охранной зоне ВЛ, должна быть выполнена надпись несмываемой краской: «При работе в охранной зоне ВЛ не подниматься на верх машины».

Основной и безотказно действующей мерой по обеспечению безопасности от электрических разрядов при работе в охранной зоне ВЛ 330 кВ является заземление машин и механизмов на резиновых шинах. Заземление машин исключает возможность самовозгорания горючего.

В качестве заземлителей корпусов машин и механизмов рекомендуется применять стальную волочащуюся по земле цепь с толщиной звена 10–12 мм. Длина цепи, лежащей на земле, должна быть не менее 1 м. Цепь приваривается к корпусу машины и в походном положении должна висеть на крюке. Цепь следует опускать на землю перед въездом в охранную зону ВЛ.

Помните! Невыполнение вышеуказанных требований может привести к несчастному случаю.

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области