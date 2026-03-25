Депутат Гомельского областного Совета депутатов, председатель райсовета Сергей Халдай принял участие в совместной встрече народных избранников и партийцев.



Рабочая встреча с представителями областной ассоциации местных Советов депутатов состоялась в общественно-политическом центре Гомельского областного отделения партии «Белая Русь». Центральная тема для обсуждения – как совместными усилиями делать жизнь на Гомельщине лучше. Основные акценты разговора были направлены на партнерское сотрудничество по реализации гражданских инициатив в 2026 году, благоустройство и сохранение исторической памяти, перспективы совместной работы над проектами, посвященными Году белорусской женщины. Особое внимание уделили развитию молодежных инициатив. В перспективе – проведение цикла совместных межрайонных проектов с участием молодежного крыла «Искра» и депутатского корпуса.

«Встреча прошла конструктивно и плодотворно. У партийцев и депутатского корпуса области есть общие задачи, а, значит, – общие идеи и совместные проекты. В ходе диалога поделился с коллегами и единомышленниками информацией о знаковых проектах, которые будут реализованы в Год белорусской женщины на территории нашего района. Среди них – «Белорусская женщина – символ прекрасного», «Женщины Будакошелевщины», «Белорусская женщина: код ее успеха». Символично, что в их реализации будут задействованы депутаты, органы исполнительной власти, представители партий, общественность и молодежь (члены молодежного Совета при райсовете, лидеры молодежных объединений). Уверен, что на протяжении года нам сообща предстоит реализовать новые проекты на благо малой родины и Гомельского региона в целом», – обозначил Сергей Халдай.

Подготовила Наталья Логунова

