По инициативе председателя Совета Республики Натальи Кочановой по всей стране проходит акция «Рука помощи» для женщин, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня одно из мероприятий акции прошло в исправительном учреждении с участием члена Совета Республики, председателем областного Совета депутатов Екатериной Зенкевич.

«Этот год объявлен Годом белорусской женщины. Государством созданы необходимые условия для развития женщин. Для дальнейшей адаптации людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации обществом оказывается комплексная поддержка, в том числе возможности профессионального обучения, юридическая, психологическая помощь, медицинское обслуживание, занятость. Я верю, что эти проекты помогут нашим женщинам и позволят смотреть в будущее с оптимизмом», – отметила сенатор.

