АПИ чувствителен даже к незначительному задымлению в помещении, что способствует быстрому обнаружению возгорания на ранней стадии его развития. При появлении дыма он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека, тем самым дает возможность принять меры по защите себя, семьи, имущества.

Установка АПИ

Очень важно правильно выбрать место установки извещателя. АПИ рекомендуется устанавливать в жилых комнатах в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен.

Сама установка извещателя не требует специальных знаний и навыков. В комплекте к нему прилагается подробная инструкция, содержащая всю необходимую информацию о монтаже, устройстве и правилах эксплуатации. Прибор совершенно не портит интерьера, его крепежная площадка закрепляется на потолке при помощи шурупов, а далее устанавливается сам автономный пожарный извещатель (поворачиванием по часовой стрелке до упора). Для демонтажа достаточно повернуть устройство против часовой стрелки.

Эксплуатация и уход за АПИ

В эксплуатации он крайне прост и непривередлив. Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы. При обнаружении задымления АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета. Для прекращения подачи звукового сигнала извещателя нужно устранить источник задымления и проветрить помещение.

В процессе эксплуатации прибор необходимо продувать феном (холодной струей воздуха) на максимальной мощности, направляя его на защитную сетку оптического элемента АПИ. Такая чистка извещателя проводится один раз в год и при каждой ложной сработке. Также необходимо регулярно менять элемент питания. О том, что пришло время это делать, извещатель сообщит постоянной подачей короткого звукового сигнала.

Чтобы защитить себя и своих близких от пожаров, принимайте заранее меры по пожарной безопасности ваших домовладений. И помните, что одной из эффективных мер является установка автономных пожарных извещателей.

Начальник Буда-Кошелевского отдела по ЧС Виталий Казачук