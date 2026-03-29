Социально-благотворительная организация «КиндерВита» прекратила деятельность по решению коллегии главного управления юстиции (ГУЮ) Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ГУЮ Мингорисполкома.

«Деятельность благотворительной организации официально прекращена на основании решения коллегии главного управления юстиции Мингорисполкома», — говорится в сообщении.

Поясняется, что мера принята в строгом соответствии с Декретом №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» в связи с выявлением несоответствия осуществляемой деятельности уставным целям организации, в том числе нарушений порядка использования денежных средств, собранных на благотворительные цели.

В ГУЮ Мингорисполкома заметили, что по действующему законодательству принятое решение может быть обжаловано в судебном порядке. «Тем не менее учредители организации не стали прибегать к юридическим механизмам защиты своих интересов. Вместо этого они избрали иную стратегию — через публикации в социальных сетях формируют негативное общественное мнение, манипулируя людьми, которые доверили им свои денежные средства», — говорится в сообщении.