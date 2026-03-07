В их работе каждая мелочь имеет значение, потому что безопасность – это всегда про готовность прийти на помощь в любую секунду, предвидеть, подстраховать, не дать случиться беде. Здесь работают на опережение. И главное, что люди знают: в отделении Департамента охраны Министерства внутренних дел всегда есть к кому обратиться.

Сигнал принят



Старший инспектор-инженер группы средств и систем охраны лейтенант милиции Евгений Сердюков служит в подразделении с 2012 года. Начинал он милиционером-водителем группы задержания, а с августа прошлого года работает в должности инженера.

В его ведении полный цикл технической стороны охраны – от приема заявки до запуска системы и ее проверки на исправность. Как говорят в подразделении: «За все, что включается в розетку, отвечает инженер». И это действительно так. Камеры, компьютеры, коммутаторы – вся электрическая и техническая начинка объектов находится под контролем Евгения Васильевича.

Высшее образование он получил в Московском институте управления, бизнеса и правоведения. Но для работы инженером этих знаний оказалось мало: слишком общий профиль. Техническая база у него все же была – местный аграрно-технический колледж, где он освоил основы охраны труда и электрики, а все остальное – на практике. И она же принесла удовольствие от дела.

Главным наставником для Евгения стал отец – Василий Сердюков, старший электромонтер 6-го разряда, который тоже работает в Департаменте охраны. Службе отдал более 40 лет, и теперь его опыт, знания и отношение к профессии передаются сыну. «Немалую помощь также оказали начальник отделения майор милиции Сергей Гулевич и коллеги из областного управления – они всегда на связи, никогда не отказывают», – отмечает Евгений Васильевич.

К слову, семейный подряд Сердюковых в Департаменте охраны не ограничивается отцом и старшим сыном. Младший брат Евгения, старший наряда милиционер-кинолог Алексей Сердюков, тоже служит в Департаменте охраны. В детстве отец часто брал сыновей на работу, и, видимо, та самая атмосфера запала в душу навсегда.

На передовой безопасности

Если Евгений Сердюков отвечает за техническую сторону охраны, то старший инспектор группы милицейской, военизированной и сторожевой охраны Юрий Дятел – за людей и объекты. В подразделении он 3 года, но в системе МВД – около 16.

Путь в профессию начал в 19 лет. После школы отучился в Гомельском машиностроительном колледже, успел немного поработать – и призвали в армию. Попал в 3-ю отдельную Краснознаменную бригаду специального назначения (в/ч 3214) внутренних войск МВД Республики Беларусь.

«Опыт был бесценный, – вспоминает капитан милиции. – Пришло понимание долга, порядка, взаимовыручки. И когда я смотрю на нынешнюю молодежь, хочется сказать: не бойтесь армии. Это время, которое работает на вас. Через год-полтора вы вернетесь совсем другими: собранными, уверенными, взрослыми. И это чувство, что справился, что стал сильнее, остается на всю жизнь».

С этим багажом Юрий Владимирович после армии и пришел в органы внутренних дел. Начинал, как и многие, с группы задержания. Сегодня он отвечает за безопасность ряда важнейших объектов района, а в его подчинении 70 человек сторожевого состава и 2 начальника охраны участка. «Нужно быть готовым ко всему, – говорит он. – Я сам стараюсь соответствовать и ребятам объясняю: все должны видеть, что сотрудник силен, что он со всем справится. Когда надеваешь форму, становишься оберегом для окружающих». Это отношение к службе, как к призванию быть рядом и защищать, не изменилось и спустя 16 лет.

Два человека, две истории, но объединяет их одно – желание сделать так, чтобы каждый житель района чувствовал себя спокойно. И, судя по всему, у них это получается.

Елизавета МАЛАЯ, фото автора

