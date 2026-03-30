Белорусам нужно подать декларацию о доходах не позднее 31 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



Декларацию должны подать граждане, получившие доходы из-за границы, от продажи имущества, иные доходы, исчисление налога по которым выполняется налоговым органом. На ее основании налоговый орган произведет расчет налога и до 30 апреля направит извещение на уплату. Сам налог подлежит уплате не позднее 1 июня 2026 года.

Представить декларацию можно различными способами. Есть классический вариант — обратиться в налоговый орган. Причем действует принцип экстерриториального обслуживания, поэтому декларацию можно представить в любой налоговый орган независимо от места жительства, от места постановки на учет. Форму налоговой декларации можно скачать с официального сайта Министерства по налогам и сборам либо найти в интернете. Второй вариант — направить декларацию по почте, при этом датой подачи декларации будет считаться день почтового отправления. А самый удобный способ — через личный кабинет плательщика на сайте налоговых органов.