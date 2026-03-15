Каким будет паводок в этом году

Зима в нашей стране в этом году выдалась снежной и морозной, впрочем, сюрпризы природы не минуют нас и весной. Беларусь готовится к половодью и паводкам. Есть предпосылки. К «большой воде» многие наши соотечественники, особенно старожилы, относятся без лишней тревоги (первый раз, мол, что ли?), но в любом случае это не повод самоуспокаиваться. К разливам рек готовятся и местные власти, и служба спасения, и сами жители территорий, которые может подтопить. По оценкам специалистов, обстановка остается стабильной, однако начеку быть все же важно.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Эмчеэсники правильно делают, что готовятся к паводкам. Снег все-таки побольше выпадал. Но его будет не много. Он утрамбовался. Оттепель, которая появилась в конце февраля — начале марта, она его на место поставила.

Во время рассмотрения кадровых вопросов, 3 марта 2026 года

Слово — синоптикам

О том, что в Беларуси паводок ожидается больше обычного, многие понимали уже в январе, исходя из количества осадков. Наблюдали, делали прогнозы, готовились. Гидрометеорологическую обстановку синоптики мониторят ежедневно — информация поступает с 112 пунктов наблюдения. Работа вроде бы и текущая. Но…

— В этом году половодье будет более высокое, чем в последние годы, — говорят в Белгидромете.

— В результате анализа сложившихся гидрометеорологических условий в бассейнах рек и произведенных расчетов максимальные уровни воды на реках прогнозируются близкими к средним многолетним значениям. При прохождении весеннего половодья будут отмечаться затопления пойменных участков рек. Максимальные уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых наблюдаются затопления прибрежных территорий. Наиболее сложная паводковая ситуация предвидится в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.

Погодные условия в период формирования максимальных уровней воды весеннего половодья могут как осложнить ситуацию при выпадении значительного количества осадков, так и, наоборот, смягчить ее в случае положительных температур воздуха в дневные часы и отрицательных температур в ночные часы, а также дефицита осадков. Прогнозы максимальных уровней воды весеннего половодья будут корректироваться среднесрочными прогнозами при изменении гидрометеорологических условий.

Половодье под контролем

В любом случае спасатели нынче во всеоружии. Лучше предупредить, чем разгребать последствия. Готовятся сами, а кроме того, неустанно напоминают прописные истины: даже при спокойном течении весны жителям потенциально подтапливаемых территорий важно подготовиться.

Рекомендуют очистить территорию вокруг дома от снега и льда, прочистить дренажные и сточные канавы от мусора, веток и наледи, отвести талые воды из замкнутых пониженных участков в специальные борозды, а при необходимости — соорудить простейшие преграды для воды из подручных материалов. Также важно убрать с подворья предметы, которые могут пострадать от влаги, а ценные вещи и документы перенести на чердак или верхние этажи. Не стоит забывать

и о возможности застраховать свое жилье и имущество.

С опережением работает и потребкооперация. Формирует запасы товаров первой необходимости.

Готовность южных регионов к безопасному прохождению весеннего половодья и минимизации возможных рисков лично оценил и министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. 5 марта, в частности, он посетил Гомельщину и прокомментировал:

— Все стабильно. Каких-то серьезных проблемных вопросов мы не видим. В отдельных регионах — до 40 обращений о подтоплении жилых объектов талыми водами, а также сельскохозяйственных построек. Оперативно включаемся, организуем откачку воды — и вопросов у населения не возникает.

В 2023 году была серьезная паводковая ситуация на Гомельщине, когда вода подходила фактически к многоквартирным жилым домам. Поэтому местные власти решили возвести семь защитных дамбовых сооружений для предотвращения возможных подтоплений. Все эти задачи решаются достаточно успешно. Если в последующем будет резкое повышение уровня воды, то уже существующие защитные дамбы позволят должным образом этот вопрос контролировать и своевременно оказывать помощь людям без каких-либо последствий для обеспечения жизнедеятельности населения. Свое применение видим в области реагирования на обращения наших граждан, субъектов хозяйствования для оказания помощи в откачке воды и решении других вопросов, актуальных во время паводка.

Много снега — много хлеба!

Главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович обращает внимание: кто жил в деревне, хорошо знает, что в прежние, не такие далекие времена наступление весны всегда связывали с паводком. Особенно это касалось территорий в поймах крупных белорусских рек и не очень, тем более буйных, стремительных, таких, как, скажем, полесская Горынь.

— Практически каждый хозяин по­дворья, расположенного в зоне риска подтоплений, четко знал, что и когда надо делать ему самому и на кого полагаться в случае выхода ситуации из-под контроля, — отмечает ­Сергей Михович. — В последний добрый десяток лет картина резко изменилась. Зимы, сами видите, какими стали, соответственно, паводки большие и достаточно опасные обходили нашу страну стороной. Нынче паводка не избежать, но все, кому положено, во всеоружии, прежде всего службы МЧС. Сегодня наши люди, сельчане, абсолютно уверены: если большая вода подкатит к порогу, к ним тут же придут на помощь. И уже приходят! А кроме того, практически все люди и сами знают, что делать, каким инструментом и инвентарем пользоваться, кому звонить и с кем связаться при необходимости, даже в соцсетях.

В этом, собственно, и заключаются гарантии безопасности, которые в Беларуси многократно апробированы и успешно отработаны компетентными службами спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые всегда с нами рядом. Паводок, как правило, скоротечен. С учетом всех принятых в центре и на местах мер эта чрезвычайная ситуация будет надежно локализована и гарантированно укрощена. Снег, вода уйдут с полей и огородов, впитаются в землю-кормилицу, зазеленеют на весеннем солнышке озимые, начнется яровой сев. Беларусь и в этом году будет с большим хлебом. Не зря в народе говорят: много снега — много хлеба! А для богатого урожая весенняя вода — еще тот эликсир плодородия!

Прямая речь

Виталий КАЗАЧУК, начальник районного отдела по ЧС:

– В настоящее время в Буда-Кошелевском районе сохраняется спокойная паводковая ситуация. Несмотря на обильные снегопады, уровень воды в реке Днепр не достиг опасных отметок и на пойму вода еще не вышла. Благоприятные погодные условия – плюсовые температуры днем и отрицательные ночью – способствуют плавному и равномерному сходу снежного покрова, не создавая угрозы частным подворьям. Стоит отметить, что для нашего района более характерно подтопление территории талыми водами в результате таяния снега, нежели паводковыми. Однако на сегодняшний день подобных фактов не зарегистрировано.

На уровне райисполкома утвержден план мероприятий, направленных на безаварийный пропуск весеннего паводка 2026 года. Все службы готовы к реагированию на ситуации, связанные с подтоплением частных подворий и нарушением жизнедеятельности населения. Работниками районного отдела по ЧС осуществляется постоянный мониторинг складывающейся обстановки.

Одновременно по мере схода снега идет очищение мелиоративных каналов и водостоков. Также подготовлена специальная техника коммунальных служб для откачки воды. В целях минимизации последствий рекомендуем населению, проживающему на потенциально подтапливаемых территориях, привести в порядок дворы, очистить дренажные и сточные канавы от мусора для свободного пропуска воды. Убрать с подворья то, что может пострадать от воды, ценные и нужные вещи перенести на не подтапливаемые участки, а также отключить газ и электричество, если существует риск затопления помещений либо коммуникаций.