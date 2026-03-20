О погоде 21 марта рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет 8-14 градусов тепла.