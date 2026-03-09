Еще одна точка притяжения для любителей свежих и качественных продуктов появилась в Буда-Кошелеве по ул. Головачева: открыл свои двери фирменный магазин РУП «Белоруснефть-Особино».

Ключевая роль отведена продукции собственного производства под торговой маркой «Асобiна». Бренд хорошо известен не только в Гомельской области, но и далеко за ее пределами. Свежесть, натуральность и неизменно высокое качество уже оценили тысячи покупателей.

Продукция представлена во всем многообразии: от охлажденной и замороженной до кулинарных изделий и новинок цеха углубленной переработки. На витринах можно найти и товары других отечественных производителей. Это позволяет покупателям сформировать полноценную продуктовую корзину, будучи уверенными в качестве, ведь белорусское – значит проверенное.

Открытие новой торговой точки – еще один шаг в развитии сети предприятия. На сегодняшний день фирменная торговля РУП «Белоруснефть-Особино» насчитывает 36 объектов по всей стране. И на этом останавливаться не собираются.

Елизавета Малая

Фото автора