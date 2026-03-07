В Беларуси 8 марта ожидается до плюс 15 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, а на дорогах — гололедица. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Температура воздуха составит: минимальная ночью — от минус 1 до минус 7 градусов, максимальная днем — от плюс 6 до плюс 12, по западу страны — до плюс 15 градусов.