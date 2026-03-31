Аграрии ОАО «Николаевка» сеют овес, семена этой культуры уже внесли на 303 га. По словам директора сельхозпредприятия Василия Пономарева, всего под нее отведено 1350 га. Ждут своего часа ячмень, кукуруза на зерно и зеленую массу, гречиха, однолетние травы, бобовые и просо.

В посевной участвуют опытные механизаторы. Один из них, уроженец Рогини Сергей Черняков, трудится в хозяйстве более 45 лет. За спиной у него десятки таких кампаний.

– В моей работе немалое значение имеет опыт. Как и другие культуры, овес надо сеять, строго соблюдая технологию, – отмечает механизатор. – А еще важно относиться к делу с усердием и старанием. Да и технику надо беречь, так как весной на нее выпадает большая нагрузка. Когда я делал первые шаги в сельском хозяйстве, то работал на тракторе Т-40. Сегодня мой «стальной конь» – МТЗ-892. На нем я уже засеял более 120 га.

В хозяйство Сергей Петрович трудоустроился сразу по окончании школы, получив в УПК удостоверение тракториста-машиниста. Выбор профессии и места работы был неслучайным: в сельхозпредприятии трудился его отец.

Юрий Лопатенко, который в эти дни тоже занят на севе, в детстве видел, как ловко управляет трактором его отец, и в будущем хотел стать таким же, как он. Тем более что Иван Иванович поощрял интерес сына и с удовольствием делился с ним тонкостями профессии.

Сегодня Юрий Иванович управляет трактором МТЗ-82.1, уже засеял более 50 га. Техника не новая, но в надежных руках опытного агрария она не подводит. Если и случаются мелкие поломки, механизатор может их устранить сам.

– После посевной я занят на заготовке кормов, отвожу зеленую массу, – говорит тракторист, – а осенью снова вношу в почву семена. Считаю, что от качества сева зависит, каким будет урожай.

Евгений Коновалов

Фото автора