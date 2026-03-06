В субботу, 7 марта, верующие почитают память святого Маврикия. С этим праздником связано множество примет и обычаев.
Что нельзя делать
- По поверьям, девушкам нельзя указывать пальцем на пролетающих ласточек, иначе можно потерять красоту.
- Молодоженам, которые прожили вместе меньше года, запрещено спать порознь — это может привести к скорому расставанию.
- Рукоделие тоже лучше отложить в сторону, чтобы не привлечь скандалы, измены и ложь.
- Мужчине нельзя приветствовать женщину первым, иначе его ждёт неуважение. Лучше сделать это не словами, а кивком головы.
- Не стоит подметать пол веником — выметете счастье из дома.
Что можно делать
- Помогать ближним. Важно было не только справиться со своей работой, но и помочь нуждающимся.
- Проводить обряды на привлечение денег. Существовала такая хитрость: бедняк занимал небольшую сумму у более состоятельного соседа, а на следующий день возвращал долг, но уже своей монетой. Эту монету следовало сделать «неразменной» — хранить в кошельке и никогда не тратить. Согласно приметам, она становилась магнитом для богатства.
- Выносить крошки птицам. Это считалось благим делом, помогающим сохранить достаток в семье.
Погодные приметы
- Если грачи и ласточки уже прилетели — весна будет ранней и дружной.
- Птицы громко чирикают и воркуют — к хорошей погоде и потеплению.
- Холодный и сухой день — осень будет теплой и практически без дождей.
- Туман или холод — лето будет дождливым и сырым.
- Метель и вьюга — весна затянется.
- Солнечный день, светло-розовый или золотистый рассвет — к урожайному году и хорошей погоде.
- Голуби воркуют — к скорому потеплению.
- Высоко висящие кучевые облака, которые не движутся — к погожим дням.
Подготовила Екатерина Зайкова