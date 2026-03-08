В Год белорусской женщины с особой теплотой поздравляю вас, дорогие жительницы Будакошелевщины, с Днем женщин!

В этот замечательный весенний праздник искренне желаю вам личного счастья, крепкого здоровья, уюта и гармонии. Пусть жизнь будет наполнена яркими эмоциями, впечатлениями и светлыми надеждами.

Этот год призван показать, насколько велика наша роль в обществе, в укреплении семейных ценностей, развитии страны. Это дань уважения всем, кто наполняет мир смыслом, нежностью и добротой, высокое доверие и государственное признание неоценимой роли женщин во имя будущего Беларуси.

С уважением, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич