Уважаемые жители Будакошелевщины, поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!



Это праздник всех, кто гордится своей страной и чтит ее прошлое, кто ежедневным трудом и талантом вносит вклад в процветание родной земли.

Конституция воплотила в себе преемственность национальных правовых традиций, опыт исторического пути, заложила прочные основы суверенитета и политического устройства страны, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения культурного и духовного наследия белорусского народа. В ней прочно закреплены ориентиры и принципы существования и развития государства. И наша основная задача – хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, вместе делать все возможное для благополучия республики.

В этот поистине важный для нашего народа день примите теплые пожелания крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех добрых начинаниях, достижений в труде на благо Родины.