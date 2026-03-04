Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела внутренних дел, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции!



Ваша служба всегда была делом опасным и в то же время благородным. От сотрудников правоохранительных органов по-прежнему зависят стабильность в районе, спокойствие и уверенность жителей. Это и охрана общественного порядка на улицах города и сельских территориях, и бескомпромиссная борьба с правонарушителями. Вам доверено защищать высшие ценности граждан – их права и свободы. Патриотизм, ответственность, верность долгу – качества, которыми вы заслужили уважение людей.

Примите слова благодарности за преданность выбранной профессии. Уверены, что и в дальнейшем вы будете также решительно противодействовать любым нарушениям закона.

Желаем достойно нести свою нелегкую службу на благо родного края и страны. Пусть ваши решения всегда будут мудрыми, действия – четкими и слаженными, а дежурства – безопасными. Крепкого вам здоровья, бодрости духа, терпения и благополучия!