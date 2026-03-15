Дорогие друзья!

От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Днем Конституции Республики Беларусь.

Этот праздник — знаменательное событие в летописи нашего независимого, сильного и суверенного государства. Основной Закон —ядро всей правовой системы. В нем сосредоточен богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, заложены основы регулирования политической и экономической систем Беларуси, определены приоритеты нашего дальнейшего развития.

Являясь связующей нитью между прошлым и будущим, Конституция создана народом и для народа. Это фундамент мира и согласия в обществе. Наша задача – чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности. Социальная справедливость, традиционная семья, историческая правда, мир и безопасность — верные ориентиры, помогающие нам преодолевать современные вызовы, противостоять попыткам насаждения чуждой идеологии и уверенно смотреть в будущее.

Беларусь — страна, где хочется жить и трудиться, создавать семью и растить детей. И нам нужно сохранить ее такой для следующих поколений. Для этого важно помнить не только о правах, гарантированных Конституцией, но и об обязанностях. Только вместе, ответственно трудясь каждый на своем месте, мы сможем повысить наше благосостояние и обеспечить процветание Родины.

Убеждена, что мудрость и справедливость, заключенные в строках Основного Закона, будут надежной опорой в наших совместных созидательных делах на благо Отчизны.

Искренне желаю всем благополучия и добра, мира и уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и успехов на благо нашей любимой Беларуси.