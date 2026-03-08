Дорогие женщины! От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите самые искренние поздравления с Днем женщин.

Этот праздник символизирует пробуждение природы, солнечный свет, торжество красоты и добра. Женщина во все времена была источником жизни, наполняла ее смыслом, согревала окружающих заботой и душевным теплом, создавала атмосферу мира и согласия. Вы — сердце семьи и душа общества.

Вам удается гармонично сочетать домашние хлопоты и профессиональные успехи, оставаясь при этом всегда прекрасными и утонченными. Наши женщины — талантливые и трудолюбивые, мудрые и нежные, любящие и искренне преданные своей Родине.

Объявление нашим Президентом Года белорусской женщины — признание вашей особой роли в судьбе государства. Воспитывая детей, вы закладываете фундамент будущего — сильного, доброго, ответственного и целеустремленного поколения, которое будет строить завтрашнюю Беларусь.

Убеждена, что вы и впредь будете вдохновлять окружающих на благие дела, поддерживать в сложные минуты, бережно хранить тепло домашнего очага и вносить значительный вклад в развитие страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, поддержки родных и близких. Пусть улыбка никогда не покидает ваших прекрасных лиц, а каждый день приносит радость, тепло и хорошее настроение.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова