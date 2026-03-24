Государственное предприятие создано в 2019 году с целью организация производств по выпуску импортозамещающей промышленной продукции, строительных материалов и бытовой техники с учетом создания новых рабочих мест.

Технопарк объединяет около 20 проектов, ориентированных на создание высокотехнологичной, конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции. Официальной части делегации из юго-восточного региона Беларуси рассказали о производстве электронных приборов учета газа, бытовых холодильников, промышленных кондиционеров и систем охлаждения, лифтов и эскалаторов, строительных материалов.

С руководством предприятия губернатор обсудил вопросы взаимовыгодной кооперации и обмен специалистами.

