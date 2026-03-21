– Субботники, районные, областные, республиканские, – не только добрая давняя традиция и объединяющая сила, но и действенный способ наведения порядка на малой родине и в целом по стране, начиная с рабочего места, собственного домовладения и завершая территориями общего пользования, знаковыми объектами, памятными местами.

Сегодня около 6,5 тысячи жителей района принимают участие в районном субботнике: трудовые коллективы, депутатский корпус, представители силовых структур, общественность, молодежь. Будакошелевцы вышли на уборку ведомственных и закрепленных территорий, улиц и дворов, памятников и мемориалов. Планируется заработать порядка 80 тысяч рублей, которые будут направлены на благоустройство города и района. Весенний районный субботник – старт объемной и многозадачной кампании по благоустройству, которая продлится на протяжении года.

Уверен, что и 28 марта, в день проведения областного субботника, мы не останемся в стороне и присоединимся к жителям Гомельщины, чтобы наш юго-восточный регион становился с каждым днем чище и краше.