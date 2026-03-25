За помощью к главе района обратились три человека. Пенсионерка из п. Красное Знамя попросила оказать содействие в ремонте кровли д. №9 по ул. Октябрьской, так как во время выпадения осадков затекает вода в одну из комнат. Ранее женщина обращалась в коммунальную службу, и специалисты выезжали на место. Вот только вопрос никак не решается. Директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Новик пояснил, что работы не производились из-за отсутствия необходимого строительного материала. На этой неделе его привезут, и проблема будет решена.

Житель д. Кошелево пришел к Валентину Ундрулю с просьбой устройства участка дороги от ул. 2-й Новой до д. №5 по ул. Центральной населенного пункта. ДРСУ-184 поручено в ближайшее время провести работы по обеспечению проезжаемости.

По вопросу предоставления жилого помещения обратился житель г. Буда-Кошелево. Молодой человек, относящийся к категории льготников, стоит в очереди на получение социального жилья, и, по его мнению, он должен был давно его получить. Обращение разъяснено в ходе приема.

Татьяна Титоренко

Фото автора