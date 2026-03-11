Вопрос, с которым обратились индивидуальные предприниматели к главе района, касался поднятия стоимости платы за аренду торговых мест на рынке г. Буда-Кошелево с 1 апреля текущего года. Женщины считают, что новый арендодатель слишком завысил плату, при этом условия их труда не улучшились. Еще они обеспокоены свободным движением транспорта по территории рынка.

Председатель райисполкома поручил ответственным службам встретиться с арендодателем. Индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать встречу всех заинтересованных сторон на совете предпринимательства для обсуждения проблемных вопросов и определения путей их решения.

Татьяна Титоренко

Фото автора