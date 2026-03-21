Житель деревни Славенец акцентировал внимание главы района на несоблюдении водителями скоростного режима при проезде через населенный пункт и просил установить ограничивающие дорожные знаки.

Сельчанка д. Синичино поинтересовалась, будут ли продолжены работы по укладке асфальтного покрытия одной из улиц в их населенном пункте. Часть дороги заасфальтировали еще осенью. Женщина попросила подсыпать дорогу и по ул. Заречной.

Аналогичный вопрос подняла жительница д. Новая Гусевица. В весенне-осенний период невозможно подъехать к детскому саду. Еще одна обратившаяся просила подсыпать дорогу по ул. Лесной райцентра. Кроме того, по словам женщины, на улице нет освещения.

Пенсионерка из д. Недойка обратилась к Валентину Ундрулю по вопросу оказания содействия в удалении березы на территории ее домовладения. А жительница аг. Коммунар пожаловалась на то, что в Коммунаровской больнице не работает физкабинет.

Навести порядок вблизи гражданского кладбища и снести пустующие дома просили сельчане д. Ивановка. Недовольны они и качеством торгового обслуживания в населенном пункте.

Все поступившие обращения будут дополнительно изучены заинтересованными службами и останутся на контроле председателя райисполкома.

