За добросовестный труд и значительный личный вклад в организацию информационно-аналитической работы Почетной грамотой комитета идеологической работы и по дела молодежи Гомельского облисполкома награждена главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская.

Благодарность комитета идеологической работы и по дела молодежи Гомельского облисполкома за добросовестный труд и значительный личный вклад в организацию идеологической работы и реализацию молодежной политики объявлена главному специалисту отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александре Фроловой.

За активное участие в общественно-политической жизни Гомельской области и значительный личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание населения благодарность комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома объявлена Буда-Кошелевскому районному общественному объединению «Патриоты Беларуси» (председатель Евгений Агажельский).

Наталья Логунова

