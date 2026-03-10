Подводя итоги работы экономики за 2 месяца текущего года, Валентин Ундруль обозначил, что район демонстрирует положительную динамику по выполнению практически всех показателей социально-экономического развития. На 116% обеспечен темп роста заработной платы, более 18 млн. рублей инвестиций, или 105%, вложено в разные отрасли экономики, производство сельскохозяйственной продукции достигло 108%, уровень товарооборота – 104%, экспорт товаров – более чем на 30 млн. долл. США, или 127% к уровню прошлого года. Создано 5 новых организаций, введено 1400 кв.м жилья. Валентин Ундруль выразил уверенность, что и дальше экономика, и в целом район будут стабильно развиваться.

Глава района напомнил о предстоящих преобразованиях, которые коснутся г.п. Уваровичи в текущем году, об основных видах работ и объектах, на которых будут проводиться капитальные и текущие ремонты. В целях улучшения качества связи практически во всем поселке планируется проложить оптоволокно, на ряде улиц запланирован ремонт водопроводных сетей. Также среди задач – разработка проекта по строительству 40-квартирного жилого дома, в том числе и в качестве арендного жилья для молодых специалистов. Вместе с тем Валентин Антонович обратил внимание жителей на необходимость приведения в надлежащее состояние и личных домовладений, и дворовых территорий. Напомнил, что для этих целей существуют определенные финансовые механизмы в виде льготных кредитов.

Обсудили в ходе встречи тему с бездомными животными, которая по-прежнему остается на контроле у заинтересованных служб. Основной посыл: если сами граждане не будут ответственно обращаться с животными, данная тема по-прежнему будет в разряде актуальных.

Обращаясь к теме благоустройства и наведения порядка на земле, председатель райисполкома анонсировал проведение в конце марта районного субботника и призвал граждан принять в нем активное участие. Первоочередная задача – навести порядок на ведомственных и закрепленных территориях предприятий и организаций, частных домовладений, дворах многоэтажной застройки. Заработанные средства планируется направить на благоустройство территорий в райцентре, г.п. Уваровичи, сельских населенных пунктов района.

На выездном приеме две жительницы ул. Базарной горпоселка обозначили вопрос подтопления придомовых территорий. Председатель райисполкома поручил ответственным службам с выездом на место определить пути решения проблемы, а также предусмотреть мероприятия по отводу воды в рамках плана по благоустройству населенного пункта на текущий год.

С просьбой предоставить жилое помещение взамен занимаемого, расположенного по ул. Садовой, к главе района обратилась еще одна уваровчанка. В данный момент вопрос находится на рассмотрении.

Предложение оснастить автомобиль по откатке канализации из частных домовладений шлангом большей длины озвучила на приеме и жительница ул. Кирова. Женщина пояснила, что длина имеющего шланга – порядка 5 м, и ее недостаточно, чтобы откатать канализацию на ее частном домовладении.

Все обозначенные проблемные вопросы председатель райисполкома взял на личный контроль.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко