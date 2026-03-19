Президент Беларуси Александр Лукашенко на основании принципа гуманизма помиловал 250 осужденных. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

«Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных», — сообщили в пресс-службе.

«Также необходимо подчеркнуть: все обращения до внесения Президенту были подробно рассмотрены соответствующей комиссией под руководством генпрокурора. При принятии решения глава государства учитывал и мнение членов этой комиссии. В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — сказали в пресс-службе.