Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич поделилась с журналистами подробностями проекта указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения», который был представлен главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметила, что белорусский лидер несколько месяцев назад поручил еще раз вернуться к такой теме, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). «Хотелось бы, конечно, чтобы все происходило естественным путем, но не всегда это получается. Инициатива главы государства заключалась в том, чтобы сделать подход еще более либеральным, дать женщине более широкую возможность получения процедуры ЭКО», — сказала Наталья Петкевич.

В соответствии с проектом указа, который был рассмотрен у главы государства, женщине могут быть предоставлены две бесплатные попытки ЭКО. При этом право на эти попытки предоставляется не только замужним, но и одиноким женщинам. «Президент очень настроен на то, чтобы женщинам эту возможность обязательно дать. Пусть это будет и не какое-то колоссальное количество детей, которое решит демографические проблемы в глобальном масштабе, но каждый ребенок, каждый новый гражданин Беларуси — это большое счастье и большая радость», — подчеркнула Наталья Петкевич.

Она отметила, что Президент поручил согласовать документ с Белорусским союзом женщин, чтобы услышать мнения по этому вопросу не только от медиков.

По словам вице-премьера, глава государства также акцентировал внимание на необходимости еще раз рассмотреть самые передовые мировые практики проведения этой процедуры на всех стадиях. «Все, что для этого надо, должно быть в стране, в том числе если понадобятся дополнительные денежные средства. Это тема, которой мы должны максимально заняться, чтобы посмотреть, насколько наша национальная система соответствует самым передовым практикам», — добавила она.

