Прием документов будущих первоклассников начнется в школах Беларуси с 12 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства образования.

Прием в первые классы учреждений общего среднего образования осуществляется в соответствии с установленными контрольными цифрами. Зачисление детей происходит при достижении ими на начало учебного года шести лет или, по желанию законного представителя, с более позднего возраста. При наличии решения педагогического совета возможно зачисление ребенка, которому шесть лет исполняется в текущем календарном году.

Преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие в микрорайоне школы. Отказ в приеме возможен только при отсутствии свободных мест. При наличии таковых могут приниматься дети независимо от места жительства.

«Прием документов для зачисления в 1-е классы учреждений общего среднего образования детей, проживающих в микрорайоне, осуществляется с 12 июня по 15 августа. При наличии свободных мест для зачисления в 1-е классы детей, не проживающих в микрорайоне (на свободные места), документы могут быть поданы с 17 по 28 августа. При этом прием на свободные места не проживающих в районе школы осуществляется в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей», — проинформировали в образовательном ведомстве.

Школы до 8 апреля актуализируют информацию на своих сайтах во вкладке «Организация приема в 1-е классы», где будут размещены актуальные данные о закрепленных за учреждениями микрорайонах, контрольных цифрах и сроках приема. Там же родители смогут найти информацию о количестве свободных мест в школах, она будет обновляться ежедневно. Также по вопросам приема в 1-е классы с 4 мая по 28 августа будет работать горячая линия, информация о ней будет размещена на сайтах школ.

Приказы о зачислении в первые классы издадут до 31 августа.