17 марта Православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского, великого пустынника и приручителя льва. В народном календаре этот день носит имя Герасима Грачевника, когда с прилетом грачей весна считается официально объявленной, а из дома изгоняют нечистую силу.
Что нельзя делать
- На Герасима Грачевника категорически запрещается совершать крупные, необдуманные покупки, особенно дорогие безделушки. Деньги будут потрачены зря, а вещи не принесут радости.
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, путешествие или командировку. В пути могут поджидать неприятности, задержки и потери.
- Не следует предаваться грусти, тоске и вспоминать старые обиды. Такое настроение глубоко въестся в душу и будет преследовать долго.
- Не желательно признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Чувства, проявленные в этот день, с большой вероятностью окажутся безответными.
- На Герасима Грачевника нельзя оставлять у порога грязные половики или коврики. В них «застревают» все принесенные в дом беды и горести.
- 17 марта недопустимо обижать грачей, разорять их гнезда или прогонять. Того, кто причинит вред птицам, ждет несчастливый год.
- В день Грачевника не стоит громко смеяться, кричать и скандалить. Излишний шум привлекает внимание злых сил, которые могут навредить дому.
Что можно делать
- На Герасима Грачевника необходимо провести тщательную уборку во всем доме, вымести пыль из углов, чтобы «выгнать» вместе с ней всю накопленную за зиму негативную энергию.
- Следует выбросить всю старую, дырявую и стоптанную обувь, особенно резиновые галоши. Считается, что именно в них любит прятаться кикимора.
- В день Грачевника хорошо испечь и раздать детям печенье в виде грачей, чтобы отпраздновать приход весны и привлечь в дом трудолюбие.
- Можно погадать на будущее, особенно девушкам на замужество. Считается, что предсказания в этот день обладают особой силой.
- На Герасима полезно наблюдать за поведением грачей и других птиц, чтобы по их действиям составить точный прогноз на погоду и урожай.
Приметы о погоде
- Так, если грачи вернулись к 17 марта, то через месяц от снега не останется и следа.
- Если пернатые громко кричат, скоро начнется дождь. А вот если они дерутся, на улице похолодает.
- Солнце в этот день — добрый знак, обещающий ягодное лето.
- Если дует сильный ветер, погода резко изменится.
- Вдруг пошел снег? Зима вернется на целую неделю.
Подготовила Екатерина Зайкова