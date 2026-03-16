17 марта Православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского, великого пустынника и приручителя льва. В народном календаре этот день носит имя Герасима Грачевника, когда с прилетом грачей весна считается официально объявленной, а из дома изгоняют нечистую силу.





Что нельзя делать

На Герасима Грачевника категорически запрещается совершать крупные, необдуманные покупки, особенно дорогие безделушки. Деньги будут потрачены зря, а вещи не принесут радости.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, путешествие или командировку. В пути могут поджидать неприятности, задержки и потери.

Не следует предаваться грусти, тоске и вспоминать старые обиды. Такое настроение глубоко въестся в душу и будет преследовать долго.

Не желательно признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Чувства, проявленные в этот день, с большой вероятностью окажутся безответными.

На Герасима Грачевника нельзя оставлять у порога грязные половики или коврики. В них «застревают» все принесенные в дом беды и горести.

17 марта недопустимо обижать грачей, разорять их гнезда или прогонять. Того, кто причинит вред птицам, ждет несчастливый год.

В день Грачевника не стоит громко смеяться, кричать и скандалить. Излишний шум привлекает внимание злых сил, которые могут навредить дому.

Что можно делать

На Герасима Грачевника необходимо провести тщательную уборку во всем доме, вымести пыль из углов, чтобы «выгнать» вместе с ней всю накопленную за зиму негативную энергию.

Следует выбросить всю старую, дырявую и стоптанную обувь, особенно резиновые галоши. Считается, что именно в них любит прятаться кикимора.

В день Грачевника хорошо испечь и раздать детям печенье в виде грачей, чтобы отпраздновать приход весны и привлечь в дом трудолюбие.

Можно погадать на будущее, особенно девушкам на замужество. Считается, что предсказания в этот день обладают особой силой.

На Герасима полезно наблюдать за поведением грачей и других птиц, чтобы по их действиям составить точный прогноз на погоду и урожай.

Приметы о погоде

Так, если грачи вернулись к 17 марта, то через месяц от снега не останется и следа.

Если пернатые громко кричат, скоро начнется дождь. А вот если они дерутся, на улице похолодает.

Солнце в этот день — добрый знак, обещающий ягодное лето.

Если дует сильный ветер, погода резко изменится.

Вдруг пошел снег? Зима вернется на целую неделю.

Подготовила Екатерина Зайкова