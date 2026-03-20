21 марта по народному календарю отмечается Весенний солнцеворот, или Вербоносица. Этот день связан с солнечным циклом и считается началом настоящей весны. В старину его праздновали многие народы, включая славян.

Что нельзя делать

В старину говорили, что на Вербоносицу нельзя ни с кем ругаться. Считалось, что если поссориться с родственником или другом, то помириться будет очень и очень непросто.

Не оставляйте в доме беспорядок, из-за этого могут начаться финансовые проблемы. Деньги не задерживаются там, где не моют полы, не вытирают пыль и не убирают вещи на место.

21 марта не стоит делиться с малознакомыми людьми своими планами. Вас могут сглазить, из-за чего воплотить задумки в жизнь не получится.

Чтобы не навлечь на себя беду, в этот день не оставайтесь в одиночестве. Постарайтесь хотя бы ненадолго найти себе компанию.

Дата не подходит для того, чтобы начать копить деньги. Обстоятельства сложатся таким образом, что собрать нужную сумму у вас все равно не выйдет. Не давайте никому в долг и не занимайте сами, в противном случае весь год у вас в нужде пройдет.

Верили, что 21 марта нельзя ложиться спать после полуночи. Тому, кто нарушит запрет, старцы сулили неприятности и болезни.

Что можно делать

В давние времена вербу считали особым деревом. Как только она распускалась, ее ветви бережно срезали, чтобы поставить дома. Люди верили, что таким образом защищают семью от болезней и различных невзгод.

Кору этого дерева использовали для приготовления целебных отваров. Ее сушили, чтобы потом применять для лечения многих болезней. Известно, например, что из коры вербы готовили порошок, которым нужно было полоскать горло при простуде.

Говорили, что на Вербоносицу можно устроить свою личную жизнь. День подходит для знакомств с представителями противоположного пола. Существовало поверье, что те, чьи отношения завяжутся 21 марта, будут счастливы долгие годы.

В этот день можно работать, наводить порядок в доме, стирать и готовить. Если хотите приманить денежную удачу, стоит испечь пироги. Наши предки верили, что там, где пахнет свежей выпечкой, не будет проблем с финансами.

Народные приметы

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде.

Метель — к урожаю хлеба и овощей.

Снег на полях лежит волнами — к урожайному году.

Птицы вьют гнезда на южной стороне — к холодному лету.

Жаворонки вернулись с юга — к теплой весне.

Верба в доме начала опадать — к болезни.

Снег пошел — к урожаю в текущем году.

Дождь — к затяжным осадкам.

Много звезд на небе — к перемене погоды.

Подготовила Екатерина Зайкова