По народному календарю 14 марта – день Евдокии Свистуньи. Православная церковь вспоминает мученицу Евдокию. В этот день (по старому стилю 1 марта) наступала календарная весна.
Что нельзя делать 14 марта
- Планировать серьезные дела. Считалось, что начатое 14 марта может пойти не по плану из-за переменчивой энергии дня.
- Ругаться и скандалить. Ссоры в этот день могли привести к затяжным конфликтам на весь год.
- Отказывать в помощи. Если кто-то просит о помощи — нужно помочь, иначе удача отвернется.
- Выносить мусор. Вместе с мусором можно вынести из дома благополучие.
- Оставлять дом неубранным. К встрече весны полагалось навести порядок.
- Спать до обеда. Считалось, что тот, кто проспит утро на Евдокию, весь год будет сонным и ленивым.
- Давать в долг. Отданные в этот день деньги могут не вернуться.
- Стричь волосы. По поверью, можно укоротить свою судьбу.
- Переедать и злоупотреблять алкоголем. День требовал умеренности.
Что можно делать
- Встречать весну. Считалось, что 14 марта зима окончательно уступает место весне. Люди выходили на улицу, радовались солнцу, пели веснянки (обрядовые песни).
- Умываться талой водой. Наши предки верили, что талая вода на Евдокию обладает особой целебной силой. Умывание такой водой обещало здоровье и красоту на весь год.
- Сеять рассаду. В некоторых регионах с 14 марта начинали сеять капусту и помидоры на рассаду — считалось, что посаженное в этот день даст хороший урожай.
- Загадывать желания. Если в этот день увидеть ласточку — можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.
- Печь печенье в виде жаворонков. В некоторых областях было принято печь обрядовое печенье — «жаворонков», которым зазывали весну.
- Собирать снег. Снег, собранный 14 марта, хранили и использовали для лечения — им поили больных, добавляли в корм скотине.
- Следить за ветром. По направлению ветра определяли, каким будет лето.
- Планировать посадки. Крестьяне начинали думать, что и где сеять в этом году.
Приметы о погоде
- Если с крыш активно капает талая вода — лето будет теплое.
- Устойчивая ясная погода — знак богатого урожая.
- Если началась метель, значит, весна будет затяжная.
- Теплый ветер указывает на дождливое лето.
- Северный ветер — предвестник прохладного лета.
- Если на протяжении всего дня сохраняется солнечная погода, ожидается спокойное, благоприятное лето.
Подготовила Екатерина Зайкова