По народному календарю 14 марта – день Евдокии Свистуньи. Православная церковь вспоминает мученицу Евдокию. В этот день (по старому стилю 1 марта) наступала календарная весна.

Что нельзя делать 14 марта

Планировать серьезные дела. Считалось, что начатое 14 марта может пойти не по плану из-за переменчивой энергии дня.

Ругаться и скандалить. Ссоры в этот день могли привести к затяжным конфликтам на весь год.

Отказывать в помощи. Если кто-то просит о помощи — нужно помочь, иначе удача отвернется.

Выносить мусор. Вместе с мусором можно вынести из дома благополучие.

Оставлять дом неубранным. К встрече весны полагалось навести порядок.

Спать до обеда. Считалось, что тот, кто проспит утро на Евдокию, весь год будет сонным и ленивым.

Давать в долг. Отданные в этот день деньги могут не вернуться.

Стричь волосы. По поверью, можно укоротить свою судьбу.

Переедать и злоупотреблять алкоголем. День требовал умеренности.

Что можно делать

Встречать весну. Считалось, что 14 марта зима окончательно уступает место весне. Люди выходили на улицу, радовались солнцу, пели веснянки (обрядовые песни).

Умываться талой водой. Наши предки верили, что талая вода на Евдокию обладает особой целебной силой. Умывание такой водой обещало здоровье и красоту на весь год.

Сеять рассаду. В некоторых регионах с 14 марта начинали сеять капусту и помидоры на рассаду — считалось, что посаженное в этот день даст хороший урожай.

Загадывать желания. Если в этот день увидеть ласточку — можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Печь печенье в виде жаворонков. В некоторых областях было принято печь обрядовое печенье — «жаворонков», которым зазывали весну.

Собирать снег. Снег, собранный 14 марта, хранили и использовали для лечения — им поили больных, добавляли в корм скотине.

Следить за ветром. По направлению ветра определяли, каким будет лето.

Планировать посадки. Крестьяне начинали думать, что и где сеять в этом году.

Приметы о погоде

Если с крыш активно капает талая вода — лето будет теплое.

Устойчивая ясная погода — знак богатого урожая.

Если началась метель, значит, весна будет затяжная.

Теплый ветер указывает на дождливое лето.

Северный ветер — предвестник прохладного лета.

Если на протяжении всего дня сохраняется солнечная погода, ожидается спокойное, благоприятное лето.

Подготовила Екатерина Зайкова