По народному календарю 14 марта – день Евдокии Свистуньи. Православная церковь вспоминает мученицу Евдокию. В этот день (по старому стилю 1 марта) наступала календарная весна.

Что нельзя делать 14 марта

  • Планировать серьезные дела. Считалось, что начатое 14 марта может пойти не по плану из-за переменчивой энергии дня.
  • Ругаться и скандалить. Ссоры в этот день могли привести к затяжным конфликтам на весь год.
  • Отказывать в помощи. Если кто-то просит о помощи — нужно помочь, иначе удача отвернется.
  • Выносить мусор. Вместе с мусором можно вынести из дома благополучие.
  • Оставлять дом неубранным. К встрече весны полагалось навести порядок.
  • Спать до обеда. Считалось, что тот, кто проспит утро на Евдокию, весь год будет сонным и ленивым.
  • Давать в долг. Отданные в этот день деньги могут не вернуться.
  • Стричь волосы. По поверью, можно укоротить свою судьбу.
  • Переедать и злоупотреблять алкоголем. День требовал умеренности.

Что можно делать

  • Встречать весну. Считалось, что 14 марта зима окончательно уступает место весне. Люди выходили на улицу, радовались солнцу, пели веснянки (обрядовые песни).
  • Умываться талой водой. Наши предки верили, что талая вода на Евдокию обладает особой целебной силой. Умывание такой водой обещало здоровье и красоту на весь год.
  • Сеять рассаду. В некоторых регионах с 14 марта начинали сеять капусту и помидоры на рассаду — считалось, что посаженное в этот день даст хороший урожай.
  • Загадывать желания. Если в этот день увидеть ласточку — можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.
  • Печь печенье в виде жаворонков. В некоторых областях было принято печь обрядовое печенье — «жаворонков», которым зазывали весну.
  • Собирать снег. Снег, собранный 14 марта, хранили и использовали для лечения — им поили больных, добавляли в корм скотине.
  • Следить за ветром. По направлению ветра определяли, каким будет лето.
  • Планировать посадки. Крестьяне начинали думать, что и где сеять в этом году.

Приметы о погоде

  • Если с крыш активно капает талая вода — лето будет теплое.
  • Устойчивая ясная погода — знак богатого урожая.
  • Если началась метель, значит, весна будет затяжная.
  • Теплый ветер указывает на дождливое лето.
  • Северный ветер — предвестник прохладного лета.
  • Если на протяжении всего дня сохраняется солнечная погода, ожидается спокойное, благоприятное лето.

Подготовила Екатерина Зайкова