День Федота Ветроноса — народный праздник, который отмечается 15 марта. Он связан с памятью святого Феодота, епископа Киринейского, он в народной традиции оброс множеством поверий и примет, связанных с ветром и погодой.

Что нельзя делать

Лучше ограничить выходы из дома без веской причины, так как сильные порывы ветра считались опасными. Считалось, что они могут привести к болезни или навредить человеку, насылая недуги.

Не стоит заниматься шитьем, вязанием или штопкой. Народные поверья гласят, что это может «зашить» счастье или удачу, а также принести в дом бедность.

Оставьте деньги и чужие предметы, найденные на улице, там, где они лежат. Считается, что, поднимая их, можно перенять чужие болезни или несчастья.

Этот день (часто совпадающий с Великим постом) требует душевного спокойствия. Следует избегать ссор, ругани и дурных мыслей.

Согласно народной мудрости, обновки, купленные сегодня, не прослужат долго и быстро придут в негодность.

Женщинам в положении не рекомендуется обнимать чужих детей — считалось, что ребенок родится беспокойным.

Что можно делать

Этот день считается благоприятным для посева семян помидоров, перца, баклажанов, сельдерея и ранней капусты.

Чтобы наладить гармонию в доме и привлечь достаток, принято задабривать Домового. Для этого стоит приобрести красную герань и поставить ее на подоконник. Существует поверье: сдачу за цветок лучше оставить продавцу, не забирая.

Этот день наши предки отводили хозяйственным заботам. Мужчины приводили в порядок инструменты, а женщины занимались уборкой и приготовлением пищи. Обязательно варили кашу с медом – это блюдо традиционно символизирует крепкое здоровье и семейное благополучие.

Народные приметы о погоде

Теплый ветер — к жаркому и влажному лету.

Холодный ветер, мороз, метель — лето будет прохладным, а травы появятся поздно.

Дождь — к дождливому лету.

Длинные сосульки — весна затянется.

Солнечный полдень — к богатому урожаю зерновых.

Подготовила Екатерина Зайкова