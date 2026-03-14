День Федота Ветроноса — народный праздник, который отмечается 15 марта. Он связан с памятью святого Феодота, епископа Киринейского, он в народной традиции оброс множеством поверий и примет, связанных с ветром и погодой.
Что нельзя делать
- Лучше ограничить выходы из дома без веской причины, так как сильные порывы ветра считались опасными. Считалось, что они могут привести к болезни или навредить человеку, насылая недуги.
- Не стоит заниматься шитьем, вязанием или штопкой. Народные поверья гласят, что это может «зашить» счастье или удачу, а также принести в дом бедность.
- Оставьте деньги и чужие предметы, найденные на улице, там, где они лежат. Считается, что, поднимая их, можно перенять чужие болезни или несчастья.
- Этот день (часто совпадающий с Великим постом) требует душевного спокойствия. Следует избегать ссор, ругани и дурных мыслей.
- Согласно народной мудрости, обновки, купленные сегодня, не прослужат долго и быстро придут в негодность.
- Женщинам в положении не рекомендуется обнимать чужих детей — считалось, что ребенок родится беспокойным.
Что можно делать
- Этот день считается благоприятным для посева семян помидоров, перца, баклажанов, сельдерея и ранней капусты.
- Чтобы наладить гармонию в доме и привлечь достаток, принято задабривать Домового. Для этого стоит приобрести красную герань и поставить ее на подоконник. Существует поверье: сдачу за цветок лучше оставить продавцу, не забирая.
- Этот день наши предки отводили хозяйственным заботам. Мужчины приводили в порядок инструменты, а женщины занимались уборкой и приготовлением пищи. Обязательно варили кашу с медом – это блюдо традиционно символизирует крепкое здоровье и семейное благополучие.
Народные приметы о погоде
- Теплый ветер — к жаркому и влажному лету.
- Холодный ветер, мороз, метель — лето будет прохладным, а травы появятся поздно.
- Дождь — к дождливому лету.
- Длинные сосульки — весна затянется.
- Солнечный полдень — к богатому урожаю зерновых.
Подготовила Екатерина Зайкова