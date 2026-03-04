5 марта верующие вспоминают епископа Льва Катанского, в народном календаре – день Катыша. В старину в это время люди старались успеть прокатиться с горок, так как с повышением температуры воздуха они начинали таять. Известна эта дата и различными приметами, многие из которых касались финансов и материального благополучия. Наши предки опасались нужды и голода, поэтому старались неукоснительно соблюдать неписаные правила, дошедшие до них из глубины веков.

Что нельзя делать

Женщинам советовали не ходить с распущенными волосами — верили, что так можно накликать беду.

Детей до семи лет старались не стричь: по поверью, это помогало сохранить хорошую память.

Новорожденную малышку нельзя целовать: считается, что поцелуй передает ей судьбу матери.

В этот день лучше не раздавать долги, а то до конца года с пустым кошельком придется сидеть.

Если вам кто-то решит вернуть долг, не берите деньги правой рукой. Иначе вам придется год в нужде коротать.

Запрещалось тереть глаза кулаками — это сулило слезы.

Что можно делать

Было принято встречаться со старыми друзьями и добрыми знакомыми — общение в этот день приносило радость и укрепляло связи.

5 марта рекомендуется печь традиционные круглые булочки-кокурки на масле, чтобы солнце «катилось» быстрее и принесло тепло.

На Льва Катанского хорошо сделать большую уборку в доме, вымыть полы, разобрать вещи и выбросить старую, изношенную обувь, освобождая место для нового.

Считалось, что медицинские процедуры, проведенные 5 марта, проходят успешно, а лечение дает положительные результаты.​

Подходящее время для планирования огородных работ: можно заняться подготовкой семян и продумывать будущий урожай.

Приметы о погоде

Снег с дождем предвещал скорое потепление и половодье .​

.​ Дождливая погода сулит плохой урожай в предстоящем сезоне.​

Быстрое таяние снега указывает на скорое половодье и обильные паводки.​

Если в этот день гремел гром и дул северный ветер, ожидали затяжных холодов .​

.​ Гром в сочетании с южным ветром предвещает теплую и раннюю весну.

Именинники

Именинники этого дня Антон, Василий, Иван, Лев, Николай, Сергей, Фёдор, Филипп, Ярослав.

Рожденные в этот день всегда ставят перед собой амбициозные цели. Они часто добиваются успеха в карьере и пользуются популярностью у противоположного пола. Друзья ценят их за верность и готовность подставить плечо в трудную минуту.

