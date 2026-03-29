18 марта в аг. Дуравичи могла произойти трагедия, но благодаря решительности местного лесничего беда обошла стороной. Антон Падчишев, не дожидаясь спасателей, из горящего дома вынес мужчину.

Пожар случился днем. Антон Игоревич находился у себя во дворе, когда к нему подбежал односельчанин, сообщив, что горит соседский дом. Калитка оказалась закрыта изнутри, забор – высокий. Времени на раздумья не оставалось. Лесничий перепрыгнул через ограждение. Забежав на веранду, сквозь густой дым увидел на полу хозяина дома. Тот был в сознании, но самостоятельно передвигаться уже не мог.

– Страха не было, потому что знал, что делать, – спокойно говорит уроженец аг. Широкое.

К счастью, происшествие в Дуравичах не привело к серьезным последствиям: повреждены веранда и пол в коридоре, закопчена одна из комнат. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Нужно отметить, что спокойствие Антона Падчишева – отнюдь не случайность. С 2012 по 2016 год он трудился в Чечерском районе, затем вернулся на Будакошелевщину. Работа в лесхозе научила его многому, в том числе и правилам поведения в критических ситуациях. А главное, она сформировала особый склад характера: умение быстро оценивать обстановку, не поддаваться панике и действовать на опережение. Именно этот опыт помогает ему не только спасать людей, но и видеть опасности, подстерегающие в сухую ветреную погоду.

– Сейчас самое опасное время, – подчеркивает лесничий. – Малейшая искра в сухой траве разгорается моментально, а ветер может перебросить огонь на десятки метров, в считаные секунды создавая новые очаги.

Основная причина пожаров, по его словам, – человеческий фактор. Например, когда во время отпашки поджигают солому, огонь быстро перекидывается на сухую растительность, а оттуда – в лес. Потушить такой пожар крайне сложно. Восстановление же выжженного леса – процесс долгий и трудоемкий: горельники разрабатывают, а на их месте высаживают новые лесные культуры, которые будут расти не один десяток лет.

Свой поступок Антон Игоревич не считает подвигом. Для него это работа по зову сердца и долгу службы. Однако его пример служит напоминанием, как важно быть внимательным к тем, кто рядом, и как порой одна минута решает всё.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора