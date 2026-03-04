За час до губернатора дозвонились жители Гомельского, Житковичского, Калинковичского и других районов с вопросами о ремонте кровли, отчуждении земельного участка, недобросовестном ремонте автомобиля.

Марина Сергеевна живет в пятиэтажном доме агрогородка Мичуринская Гомельского района. По словам дозвонившейся, с 2022 года над ее квартирой течет кровля, из-за чего в натяжном потолке прихожей собирается вода. Проведенный в 2025 году текущий ремонт не помог, в феврале нынешнего года в коридоре вновь появилась вода.

«На чердаке мы поставили ведра, за день они наполняются водой. Прошу рассмотреть вопрос проведения капитального ремонта крыши над нашим подъездом».

Иван Крупко заверил, что сегодня по адресу выедут службы областного ЖКХ и предпримут временные меры. После схода снега коммунальщики займутся более серьезными работами.

