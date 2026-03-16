В начале декабря 2025 года в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение о краже велосипеда из домовладения в д. Уборки. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с привлечением в качестве специалиста эксперта экспертно-криминалистического сектора по Буда-Кошелевскому району экспертно-криминалистического отдела Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Со слов заявителя установлено, что в период времени с конца октября по 8 декабря неустановленное лицо, выставив оконное стекло, проникло в дом, откуда похитило дорожный велосипед, причинив ущерб на сумму 100 рублей.

В ходе проведенного осмотра места происшествия с использованием криминалистических средств на выставленном оконном стекле специалист обнаружил след пальца руки. Данный след незамедлительно был отправлен для проверки по учетам АДИС «Дакто-2000» в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В результате было установлено совпадение следа с отпечатком пальца руки гражданина, 2003 года рождения. Свою вину он признал в полном объеме.

По данному факту районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, после его расследования, материалы были переданы для рассмотрения в суд.

Эксперт ЭКС по Буда-Кошелевскому району ЭКО Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз капитан юстиции Максим Голубев