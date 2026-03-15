В рамках Дня православной книги юные жители агрогородка встретились с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиереем Павлом Вечорка. Дети с интересом слушали священнослужителя. Его слова, наполненные мудростью и любовью, позволили им прикоснуться к основам православной веры, пробуждая в детских сердцах стремление к добру, вере и духовному поиску. Отец Павел рассказал о жизни святых, о том, как православная вера может стать путеводной звездой в жизни любого человека, помогая ориентироваться в мире, полном соблазнов и испытаний. Особое внимание было уделено значению молитвы и покаяния, как способов очищения души и приближения к Богу. В ходе беседы коснулись и важности чтения, как духовной литературы, так и классических произведений, способствующих формированию нравственных ориентиров. Павел Вечорка ответил и на вопросы ребят. А было их, к слову, немало.

Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Такие мероприятия крайне важны для подрастающего поколения. Они помогают формировать правильное представление о духовных ценностях, прививают уважение к истории и культуре своего народа, а также способствуют развитию личности.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников