Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Денежные средства, заработанные от проведения весеннего субботника, будут направлены на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

По информации Национального правового интернет-портала, субботник может быть проведен на рабочих местах. Также можно осуществить озеленение, благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, знаковых объектов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в установленном Министерством финансов порядке. Некоммерческие организации, принимающие участие в субботнике по решению их коллективов, могут перечислить соответствующие средства в добровольно определяемом размере в установленном Минфином порядке.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 18 апреля является рабочим днем, производится с их письменного согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Для подготовки и проведения республиканского субботника создана временная рабочая группа, которую возглавляет заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. В ее состав вошли руководители ряда министерств, Национального статистического комитета, облисполкомов и Минского горисполкома.

Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить 18 апреля бесперебойную работу пассажирского транспорта, а Министерству информации — организовать освещение в СМИ хода подготовки и проведения республиканского субботника.