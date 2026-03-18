Проблема, с которой пришла к депутату сельчанка, касалась ремонта участка дороги возле остановки общественного транспорта в населенном пункте. В весенне-осенний период из-за воды к ней не подойти.

Женщина с ул. Слободской пожаловалось на то, что никто не откатывает центральную канализацию. По ее мнению, в этом давно есть необходимость. Также она попросила подсыпать уличную дорогу: ямы и стоящая в них вода затрудняют движение транспорта.

Все обозначенные проблемы Руслан Вегера взял на личный контроль.

Для выработки мер по решению поднятых в ходе приемов вопросов, в том числе и ранее проведенным, парламентарий провел рабочую встречу с заместителем председателя райисполкома Владимиром Ковалевым, специалистами отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома, директором КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгением Новиком.

Татьяна Титоренко

Фото автора