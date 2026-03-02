Щука – желанная добыча для рыболовов-любителей, а ее ловля – увлекательное занятие. Занимает четвертое место в структуре уловов из рыболовных угодий Беларуси после плотвы, леща и карася.

Но есть периоды, когда этот вид находится под особой охраной. С 1 марта 2026 года в Гомельской области вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля 2026 года.

По срокам нереста среди рыб Беларуси щука опережает всех — нерестится в марте-апреле при температуре воды 4-6 градусов, при раннем потеплении нерест щуки может начаться и в феврале.

Нерест начинается сразу после таяния льда и прогрева воды. Происходит преимущественно на небольших глубинах в прибрежной зоне водоемов, а также на пойме рек и ручьев. При этом щука становится беззащитной перед человеком, желающим полакомиться ее мясом или икрой (десятками тысяч не родившихся мальков щуки). Сроки и продолжительность нереста зависят от конкретных климатических условий, в первую очередь, от температуры воды.

Лов щуки в период нерестового запрета квалифицируется по части 1 статьи 16.25 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Добыча рыбы или других водных объектов без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, а равно попытка такой добычи» и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 базовых величин. Сумма причиненного вреда в период запрета исчисляется из расчета – 9 базовых величин (405 рублей) за 1 особь щуки.

При причинении вреда на сумму 100 и более базовых величин наступает уголовная ответственность по статье 281 уголовного кодекса Республики Беларусь.

Случайно добытая в этот период рыболовами-любителями щука, должна быть незамедлительно выпущена обратно в водоем в любом случае.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону «горячей линии» Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ